Erfurt - In Thüringen sind in dieser Woche weitere Proteste von Landwirten geplant, die zu Verkehrsbehinderungen führen können. Landesweit sollen am Mittwoch Autobahnauffahrten blockiert werden, teilte der Thüringer Bauernverband am Dienstag mit. Es werde große Einschränkungen geben. „Wir bitten darum, dass die Blockaden, wie auch schon in den vergangenen Wochen, friedlich verlaufen und den Anweisungen der jeweiligen Ordnungsbehörden vor Ort Folge geleistet wird“, sagte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner nach einer Mitteilung. Landwirte, die sich beteiligten, seien dazu angehalten, Rettungsgassen zu bilden.

Die Polizei rechnete mit Beeinträchtigungen im Verkehr in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr. Zudem sei mit Verkehrsbehinderungen schon weit vor 9 Uhr und auch abseits der Autobahnauffahrten zu rechnen.