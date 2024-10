Quedlinburg - Landwirte in Sachsen-Anhalt warten derzeit auf trockenes Wetter, um mit der Ernte der Sonnenblumen beginnen zu können. Dass immer noch auf vielen Feldern die Sonnenblumen stünden und vertrocknet aussähen, sei kein Problem, sagt Erik Hecht vom Landesbauernverband. Für die Ernte müssten die Sonnenblumenkerne so trocken wie möglich sein. Daher werde teilweise bis in den Dezember hinein noch geerntet. Die Kerne selbst seien geschützt.

Sachsen-Anhalt besitzt eine der größten Anbauflächen für Sonnenblumen in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug die Anbaufläche in diesem Jahr 11.400 Hektar. Nur in Brandenburg liegt die Anbaufläche mit 16.400 Hektar noch höher. Sonnenblumenöl wird laut Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau als hochwertiges Speiseöl und für die Margarineproduktion verwendet. Rund 360 Betriebe bauen in Sachsen-Anhalt Sonnenblumen an.