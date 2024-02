Groß Klessow - Bauern haben seit dem späten Sonntagabend vor einem Logistikzentrum in Groß Klessow (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) eine Blockade errichtet. Die Kundgebung im Ortsteil der Stadt Lübbenau mit einer dreistelligen Zahl an Traktoren und Lastkraftwagen war nicht angemeldet, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Man habe die Demonstranten aufgefordert, die Versammlung zu beenden, sagte eine Sprecherin. Die Kundgebung aufzulösen sei wegen der großen Teilnehmerzahl und vielen Fahrzeuge nicht möglich. Bei den Einsatzkräften hat sich demnach kein Versammlungsleiter gemeldet. Die Ein- und Auffahrt zum Logistikzentrum des Lebensmittelunternehmens Kaufland sei vollständig verstellt. Nach Angaben der Polizei haben die Protestierenden eine Rettungsgasse gebildet.