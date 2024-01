Dresden - Mit Versammlungen in Dresden und Plauen setzen die Landwirte in Sachsen am Mittwoch ihre Proteste fort. Dazu wollten die Landwirte und deren Unterstützer aus Chemnitz, dem Landkreis Mittelsachsen sowie dem Erzgebirgskreis am Vormittag in einem Korso in die sächsische Landeshauptstadt fahren, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Auf der Bundesstraße B173 sowie in den Ortschaften und Städten entlang der Strecke sei deshalb bis zum Mittag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Es würden mehr als 200 Fahrzeuge erwartet. Durch weitere Versammlungen und Aktionen der Landwirte könne es aber vor allem im Erzgebirgskreis zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen, hieß es.

In Südwestsachsen waren am Vormittag die Autobahnzufahrten Hartenstein der A72 von Chemnitz nach Hof und Hohenstein-Ernstthal der A4 (Dresden-Erfurt) in Richtung Erfurt blockiert. Die Landwirte des Vogtlandes wollen sich in Plauen versammeln.

Auch aus Löbau in Ostsachsen ist laut Polizei ein Konvoi nach Dresden geplant. Die Polizei rechnet mit etwa 300 Fahrzeugen. Zudem würden die Zufahrten Görlitz, Kodersdorf und zeitweise auch Weißenberg zur Autobahn A4 von Görlitz nach Dresden blockiert. Am Grenzübergang Hagenwerder zu Polen gebe es Behinderungen.

In Dresden selbst gab es am Vormittag zunächst keine Behinderungen. Wenn jedoch die Konvois eingetroffen seien, werde Autofahrern empfohlen, das Stadtzentrum zu meiden.

Die Polizeidirektion Chemnitz hat wieder ein Bürgertelefon eingerichtet.

Der Bauernverband hatte zu einer Aktionswoche aufgerufen. Am Montag demonstrierten Tausende Landwirte, Bus- und Lastwagenfahrer in vielen Regionen Deutschlands. Sie blockierten Autobahnauffahrten und zogen mit Traktorkolonnen in die Städte.

Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.