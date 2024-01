Hamburg - Aufgrund eines Protests von Landwirten und Landwirtinnen mit Hunderten Traktoren ist ab Montagmorgen mit größeren Verkehrsbehinderungen in Hamburg zu rechnen. Am frühen Montagmorgen war zunächst wegen der anrollenden Trecker nur auf der Köhlbrandbrücke stockender Verkehr zu verzeichnen, wie ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Morgen mitteilte. Ansonsten sei die Lage noch ruhig.

Von morgens (7.30 Uhr) an und bis zum Nachmittag werden in der Stadt rund 1500 Traktoren erwartet. Die Bauern werden kurz vor der Mittagszeit mit den Treckern rund um den Bahnhof Hamburg-Dammtor stehen und dort eine Zwischenkundgebung abhalten. Die Polizei geht von massiven Verkehrsbeeinträchtigungen aus. Die Landwirtinnen und Landwirte wollen am Morgen von den Landesgrenzen aus sternförmig Richtung Theodor-Heuss-Platz ziehen. Auf der Homepage der Polizei sowie auf dem X-Account der Polizei und im Radio soll über die Verkehrslage informiert werden. Es wird dringend empfohlen, das Stadtgebiet zu umfahren.