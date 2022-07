Bauern: Mehr Mitsprache bei Klimaschutz und Moor-Entwicklung

Bremen - Niedersachsens Landwirte diskutieren am Dienstag (13.00 Uhr) bei einer Fachtagung in Bremen mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) über Klimaschutzmaßnahmen in Moorgebieten und die möglichen Folgen für die Agrarbetriebe. Die Bundesregierung will in den nächsten Jahren Milliarden Euro in natürlichen Klimaschutz und in Moorprogramme investieren. Die Landwirtinnen und Landwirte sorgen sich, was das für ihre Heimat und ihren Betrieb bedeutet, wie das Landvolk Niedersachsen und der Bremische Landwirtschaftsverband erklärten. Bei der Fachtagung zur Zukunft der Moore soll darüber beraten werden. Zu der Veranstaltung werden aus Niedersachsen auch Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) erwartet.

In Niedersachsen liegen rund 38 Prozent der bundesweiten Moorflächen; bei den Hochmooren sind es sogar 73 Prozent.