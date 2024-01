Meerane - Die Landwirte haben die Blockaden von Autobahn-Auffahrten in Sachsen beendet. Nachdem die Versammlung an der Anschlussstelle Meerane, an der Landesgrenze zu Thüringen, beendet worden sei, lägen keinerlei Verkehrsbehinderungen mehr vor, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Am Freitag hatten Bauern erneut im Rahmen der bundesweiten Protestwoche Blockaden und Mahnwachen im Freistaat organisiert. Wie Verbandspräsident Torsten Krawczyk in Limbach-Oberfrohna sagte, sind seitens des Verbandes bis Anfang Februar keine weiteren Blockaden geplant. Am Montag wollen sich 1000 bis 2000 Fahrzeuge aus Sachsen an einer Großdemonstration in Berlin beteiligen.