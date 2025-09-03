Im vergangenen Jahr sah es teils schlecht aus an den Apfelbäumen in Sachsen-Anhalt. Die diesjährige Ernte bringt wieder mehr Freude.

Magdeburg - Die Landwirte in Sachsen-Anhalt erwarten eine ertragreiche Apfelernte. „Sowohl bei den Mengen als auch bei den Qualitäten erwarten die Obstbauern ein gutes Jahr“, sagte ein Sprecher des Bauernverbandes. Auch an vielen Bäume in privaten Gärten könnten in diesem Jahr zahlreiche Äpfel gepflückt werden.

Eine gute Ernte in diesem Jahr sei für die Obstbauern in Sachsen-Anhalt wichtig, weil im vergangenen Jahr hohe Ernteausfälle verzeichnet wurden, erläuterte der Sprecher. Spätfrost im April hatte Ausfälle von bis zu 90 Prozent verursacht.

Weil die Bäume in privaten Gärten so voll hingen, sei derzeit die Nachfrage im Direktabsatz von Äpfeln aktuell überschaubar, so der Sprecher. „Auch die Nachfrage im Handel ist aufgrund der guten Angebotslage verhalten. Der Erfahrung nach werden aber beide Absatzwege gegen Ende des Jahres, wenn die privaten Vorräte zur Neige gehen, wieder aktiver.“