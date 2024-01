Oyten - Im Zuge der Bauernproteste ist die Anschlussstelle Oyten (Landkreis Verden) auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen in beide Richtungen blockiert. Mehrere Bauern versammelten sich dort gegen 7.00 Uhr, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Bundesweit sind Landwirte aufgerufen, ihren Ärger über eine drohende Streichung von Steuervorteilen auf die Straße zu tragen. Andere Berufsgruppen wie Lkw-Fahrer und Fischer haben sich daraufhin mit den Bauern solidarisiert. Allein in Bremen erwartet die Polizei daher bis zu 2000 Fahrzeuge, die von Niedersachsen aus sternförmig in die Hansestadt ziehen. Auch in Braunschweig ist eine Kundgebung geplant.