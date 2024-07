Kabelsketal - Ein Mitarbeiter einer Metallverarbeitungsfirma ist bei Bauarbeiten an einem Gebäude in der Gemeinde Kabelsketal (Saalekreis) durch einen Balkon gebrochen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 38-Jährige stürzte am Montagvormittag in dem Ort Dölbau in der Nähe von Halle in den darunterliegenden Stock und verlor das Bewusstsein, wie die Polizei heute mitteilte. Er wurde reanimiert und kam in eine Klinik. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Verunglückten waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall laufen. Der Mann führte Arbeiten im Balkonbereich durch, wie es hieß.