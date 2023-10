Hamburg - Nur einen Monat nach der umfangreichen Sanierung der A1 im Osten Hamburgs muss die Fahrbahn in Richtung Lübeck/Berlin erneut repariert werden. Dafür werden am Dienstag und Mittwoch zwei von drei Fahrstreifen gesperrt, und zwar jeweils in der Zeit zwischen 5.00 und 14.30 Uhr. Die viel befahrene Autobahn von Bremen nach Lübeck wird damit im morgendlichen Berufsverkehr nur einspurig befahrbar sein. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hamburg-Öjendorf und dem Kreuz Hamburg-Ost. Die Autobahngesellschaft Nord rechnet mit einer „erheblichen Staulage“.

Der Abschnitt hatte im August und September eine neue Decke aus Flüsterasphalt bekommen. Doch kurz nach Abschluss der Arbeiten wurde der neue Belag bei einem Lastwagenunfall großflächig beschädigt, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH sagte. Auch die Mittelschutzplanke in dem Bereich muss repariert werden.