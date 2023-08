Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat am Freitag ein Feuer in einer Lagerhalle auf einem Recyclinghof in Pankow gelöscht. Auf rund 600 Quadratmetern brannten etwa 300 Kubikmeter Baumischabfälle, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Verletzt wurde demnach niemand. Aus einem benachbarten Flachbau seien drei Menschen wegen des starken Rauchs in Sicherheit gebracht worden. Die Kriminalpolizei ermittelt bislang wegen fahrlässiger Brandstiftung, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach Angaben des Feuerwehrsprechers waren knapp 130 Kräfte im Ortsteil Heinersdorf im Einsatz. Die Feuerwehr war demnach gegen 3.30 Uhr zu dem Brand alarmiert worden. Kurz nach 9 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Gegen 11.20 Uhr war der Einsatz beendet. Die Halle selbst habe kein Feuer gefangen, nur Schüttgut habe gebrannt.

Die Rauchwolke zog am Morgen in Richtung Berlin. Über die Warn-App Nina riefen die Behörden die Bevölkerung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gefahr bestehe aber keine. Es seien keine Schadstoffe gemessen worden, sagte der Sprecher.