Berlin - Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben vorzeitig das Finale der deutschen Meisterschaft erreicht. Die Hauptstädterinnen gewannen am Sonntag in Weißenfels gegen die Gisa Lions MBC mit 68:65 (32:35). Damit gewann Alba die Best-of-Five-Serie glatt mit 3:0.

Schon die ersten beiden Partien der Serie hatte Alba noch vor heimischer Kulisse mit 98:58 und 65:56 souverän gewonnen. Am Sonntag musste allerdings bis zum Ende gezittert werden. Denn die Partie beim MBC startete für die Berlinerinnen denkbar ungünstig. Schnell lagen sie 0:7 zurück.

Und sie brauchten, um in die Partie zu finden. Erst zu Beginn des zweiten Viertels gingen sie erstmalig in Führung (21:19). Sie verpassten es aber anschließend, sich weiter abzusetzen und so blieb die Partie bis zum Ende eng. Erst 3,5 Sekunden vor Ende verwandelte Deeshyra Thomas zwei Freiwürfe zum 68:65. Der letzte erfolgreiche Drei-Punkt-Wurf des MBC kam Sekunden zu spät.

Die Gäste wurden von zahlreichen mitgereisten Fans in der Halle angefeuert. Denn zuvor hatte sich das Männerteam in der Bundesliga an selber Stätte gegen den MBC 76:67 durchgesetzt. Und die Anhänger waren einfach geblieben. Der Finalgegner wird zwischen Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern und Pokalsieger Hannover Luchse ermittelt. In dieser Serie steht es aktuell 2:2.