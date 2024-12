Bonn - Der zweimalige Basketball-Nationalspieler Jason George ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für zwei Jahre und vier Monate gesperrt worden. Bei dem damals vom FC Bayern München an die Niners Chemnitz ausgeliehenen Flügelspieler hatte es Ende April 2023 während der Spiel- und Trainingskontrollen der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) einen auffälligen Testbefund gegeben.

Laut Nada wurden bei George, der als eines der größten Talente im deutschen Basketball galt, in einer Wettkampfkontrolle die Substanzen Methylendioxymethamfetamin (Kategorie Suchtmittel) und Methamfetamin (auch bekannt als Crystal Meth) nachgewiesen. Es habe aber kein absichtlicher Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln des Deutschen Basketball Bundes vorgelegen.

Sperre endet Ende August 2025

Die Sperre von George, der nach Nada-Angaben von Anfang an kooperiert habe, begann bereits am 20. September 2024 und endet unter Anrechnung der am 28. April 2023 verhängten vorläufigen Suspendierung mit Ablauf des 27. August 2025. Das bedeutet, dass George in der Saison 2025/26 wieder spielen könnte.

„Ich danke allen Beteiligten, welche an diesem Prozess teilgenommen haben, vom Herzen“, wurde George (23) in der Nada-Mitteilung zitiert. „Obwohl mein Ego es anfangs nicht wahrhaben wollte und gebrochen ist, kann ich bestätigen, dass dieser Vorfall das größte Geschenk meines Lebens war. Erstmalig hatte ich die Zeit, um unverarbeitete Situationen aus meinem Leben und meiner Karriere zu verarbeiten und somit langwierige Wunden zu heilen.“