Bremen - Das Pokal-Derby zwischen den Eisbären Bremerhaven und den EWE Baskets Oldenburg findet in der Bremer ÖVB Arena statt. Die beiden Nordclubs treffen in der 1. Runde des Pokals der Basketball-Bundesliga am Mittwoch, 24. September, um 20.00 Uhr (Dyn) aufeinander. Zweitligist Bremerhaben zieht in die größere Arena in Bremen um, um dem starken Interesse der Fans gerecht zu werden.

„Das Duell gegen Oldenburg ist für unsere Fans, die Stadt und den gesamten Verein etwas ganz Besonderes“, sagte Eisbären-Geschäftsführer Johannes Marggraf. „Wir freuen uns auf eine volle Halle und wollen zeigen, dass wir in der Lage sind, auch gegen ein BBL-Team auf Augenhöhe zu spielen.“

Erstes Pflichtspiel für Krunic

Die Partie ist zugleich das erste Pflichtspiel für Oldenburgs neuen Trainer Predrag Krunic. Der 57-Jährige hat die Nachfolge von Mladen Drijencic angetreten. 2009 hatte Krunic die Oldenburger zur Meisterschaft geführt. Der Sieger des Duells empfängt im Achtelfinale die FIT/One Würzburg Baskets, die in der ersten Runde ein Freilos haben.