Bremen - Der Linken-Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Bremen als großen Erfolg bezeichnet. „Die Linke Bremen bleibt in Regierungsverantwortung zweistellig - Wählervertrauen & klarer Auftrag für die Fortführung von Mitte-Links!“, schrieb Bartsch am Sonntagabend auf Twitter. Der Parteivorsitzende Martin Schirdewan sagte in der ARD, er freue sich „über dieses großartige Ergebnis“. Die Linke sei eine „moderne Gerechtigkeitspartei“, und die Bremer hätten ihr ihr Vertrauen geschenkt.