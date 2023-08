Dresden - Die Lebensphase hat nach Darstellung der Krankenkasse Barmer Einfluss auf die Zahngesundheit der Menschen in Sachsen. Einen deutlichen Knick bei den regelmäßigen Zahnarztbesuchen und damit beim Vorsorgeverhalten zeige sich deutlich bei jungen Erwachsenen, teilte die Krankenkasse am Freitag mit. Unter den 20- bis 34-Jährigen gehen demnach 65 Prozent regelmäßig zum Zahnarzt, altersübergreifend sind es 75 Prozent. Mit dem Start ins eigene Leben und der damit wachsenden Eigenverantwortung verliere die Zahnvorsorge wohl an Bedeutung, hieß es weiter.

„Unser Ziel muss es sein, ein Verständnis von Vorbeugung, Entstehung und Verlauf von Zahnerkrankungen zu vermitteln und zu einer eigenverantwortlichen Mundhygiene über die gesamte Lebensspanne hin zu befähigen“, sagte Monika Welfens, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Sachsen. Die Vermittlung von Gesundheitskompetenzen in Schule und Berufsausbildung sei genauso wichtig, wie kreative, unterhaltsam aufgemachte Kampagnen zur Mundhygiene auf Social-Media-Kanälen. Zudem könnten Aufklärungs- und Erinnerungsfunktionen über Apps im Handy unterstützen.