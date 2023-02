Barleben - Barleben bei Magdeburg will den Zustand seiner 65 kommunalen Straßenkilometer mit Hilfe künstlicher Intelligenz ermitteln. Wie die Gemeinde am Montag mitteilte, erfasst ein Smartphone an der Frontscheibe eines Fahrzeugs die Straßenoberfläche. Eine Software nehme alle vier Meter ein Bild samt GPS-Spur und Zeitmarke auf. Die Bilddaten würden von einem Algorithmus auf Schäden analysiert und automatisch in 15 Schadensklassen geordnet. So sei klar, wo umgehend Schäden behoben werden müssen oder erhebliche Schäden drohen. Das Straßenmanagement sei somit besser planbar.

Drei Fahrzeuge des Wirtschaftshofs von der Gemeindeverwaltung seien seit Kurzem mit dem System ausgestattet. Bürgermeister Frank Nase (CDU) habe die Idee von Amtskollegen aus dem Netzwerk Junge Bürgermeister mitgenommen, hieß es. Laut dem Anbieter Vialytics nutzen mehrere deutsche Kommunen das System bereits.