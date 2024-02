Bankräuber erbeutet vierstellige Summe in Mücheln

"Polizei" ist auf einer Tür eines Polizeiautos zu lesen. Ein Bankräuber hat in Mücheln im Saalekreis eine vierstellige Summe erbeutet.

Mücheln - Ein Räuber hat am Freitag eine Bank in Mücheln im Saalekreis überfallen. Er habe eine vierstellige Summe erbeutet, teilte die Polizei mit. Der dunkel gekleidete Mann habe die Filiale gegen 13.00 Uhr betreten. Unter Vorhalt eines „waffenartigen Gegenstands“ habe er Bargeld gefordert. Danach flüchtete er mit der Beute. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Überfalls seien keine Kunden in der Bank gewesen.