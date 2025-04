Strausberg - Zwei Jahre nach einem Bankraub mit Millionenschaden in Strausberg sucht die Polizei mit einem Blitzerfoto nach den Tätern und Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, brachen mehrere unbekannte Täter 2023 an Ostern in eine Sparkassenfiliale in der Innenstadt ein. Dort verschafften sie sich Zutritt zum Tresorraum. Zeugen sprachen von vier maskierten Tätern.

Die Einbrecher flohen der Polizei zufolge mit einem Auto mit gefälschten Kennzeichen. Ein Blitzer fotografierte den mutmaßlichen Fluchtwagen wegen überhöhter Geschwindigkeit auf dem östlichen Berliner Ring in Richtung Dreieck Spreeau. Auf dem Foto seien zwei der mutmaßlichen Täter zu sehen - einer von ihnen maskiert. Bislang seien die beiden nicht identifiziert worden.

Die Täter plünderten damals mehr als 400 Schließfächer mit Bargeld, Schmuck und weiteren Wertgegenständen. Auch die Filiale im Landkreis Märkisch-Oderland wurde dabei beschädigt. Nach Polizeiangaben entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Millionen Euro.