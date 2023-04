Ein Containerschiff liegt am Terminal Tollerort der Hamburger Hafen.

Oldenburg/Bremen - Eine Hehlerbande soll gestohlene Autos aus Frankreich und Belgien über den Hamburger Hafen nach Westafrika verschifft haben. Nach fast einjährigen Ermittlungen ließ die Kriminalpolizei Oldenburg am Donnerstag acht Objekte in Bremen durchsuchen und vier Männer zwischen 33 und 48 Jahren festnehmen. Gegen zwei Männer war einer Mitteilung zufolge vorsorglich Haftbefehl erlassen worden, sie kamen in Untersuchungshaft. Die beiden anderen Beschuldigten wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei den Durchsuchungen wurden demnach vier Autos und mehr als 500 Gramm Marihuana sichergestellt. Es seien Autos im Wert von mindestens 500.000 Euro verschifft worden, sagte ein Sprecher. Es gehe um etwa 20 Wagen. Bei den Ermittlungen wurde außerdem festgestellt, dass ein Beschuldigter auch mit Rauschgift handelte.