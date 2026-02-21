Nach Eis und Schnee jetzt 12 Grad: Kommt mit dem Wetterumschwung auch der Vorfrühling? Erst einmal wird es grau und nass.

Bald Vorfrühling? Nach Frost wird es mild und nass

Es wird wärmer, bleibt aber vielerorts bedeckt und regnerisch. (Symbolbild)

Potsdam - Warten auf einen Hauch von Frühling? Nach wochenlangem Forst, Glatteis und Schnee stellt sich das Wetter zwar um und es wird wärmer. Doch Wolken und Regen dürften zunächst eher wenig Frühlingsstimmung nach Berlin und Brandenburg bringen.

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg steigen am Sonntag auf zweistellige Werte um 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Es bleibt bedeckt und regnerisch.

Auch die neue Woche bringt einige Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter und zeitweise Böen. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag laut DWD bei 8 bis 12 Grad. Nach einem erneut nassen und eher trüben Dienstag steigt am Mittwoch die Chance auf Sonne.

Pollenflug startet

Mit der milden Luft steigt allmählich auch die Pollengefahr. Zuerst blühen laut Deutschem Wetterdienst Hasel und Erle. Aber erst ab Mitte der Woche ist mit zunehmendem Pollenflug zu rechnen.

Der Frühlingsbeginn ist kalendarisch auf den 20. März datiert. Gartenfans dürften sich auf den Beginn der Pflanzsaison und die ersten Frühlingsboten in der Natur freuen.