„Zug fährt ab“ steht auf einer Anzeigetafel am Bahnsteig während ein ICE den Hauptbahnhof verlässt.

Dresden/Erfurt/Magdeburg - Nach dem vorzeitigen Ende des Lokführerstreiks läuft der Bahnverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder an. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montagmorgen sagte, läuft im Regional- und Fernverkehr alles weitestgehend wieder nach den Normalfahrplänen. Vereinzelt seien jedoch noch kleinere Einschränkungen möglich. Reisende sollten sich deshalb vor Fahrtantritt online informieren.

Statt wie geplant am Montagabend um 18 Uhr wurde der Streik im Personenverkehr bereits am Montagmorgen um zwei Uhr beendet. Das stelle die Bahn vor die Herausforderung, den Verkehr schnellstmöglich wieder regulär anlaufen zu lassen.