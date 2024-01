Hannover/Bremen - Vom Beginn des mehrtägigen Streiks der Lokführergewerkschaft GDL sind am Mittwochmorgen auch die Reisenden in Bremen und Niedersachsen betroffen. Große Teile des Fernverkehrs sind trotz Notfahrplan lahmgelegt.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte am frühen Montagmorgen über den Streikaufruf für die Beschäftigten der Deutschen Bahn informiert. Der Ausstand begann am Dienstagabend im Güterverkehr und am frühen Mittwochmorgen im Personenverkehr. Rund sechs Tage lang will die GDL große Teile des Bahnverkehrs zum Erliegen bringen, bis Montagabend soll der Arbeitskampf andauern.

In ersten Reaktion hatte die Bahn ankündigt, dass der Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen „massiv beeinträchtigt sein“ dürfte. Das Unternehmen bemühe sich um einen Ersatzverkehr mit Bussen, hieß am Montag.

Viele Regionalbahnbetreiber mit Angeboten im Nordwesten teilten mit, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zum Streik aufgerufen seien. Die Gesellschaften Metronom, Westfalenbahn, Erixx, Enno, und Norwestbahn verwiesen auf ihren Internetseiten aber darauf, dass dennoch Einschränkungen geben könne. Es seien auch Infrastrukturanbieter und -betreiber der Deutschen Bahn zum Streik aufgerufen und es könne dadurch zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Bei Transdev Hannover als Betreiber des S-Bahn-Netzes rund um die Landeshauptstadt wurde vor Streikbeginn mit keinen Einschränkungen gerechnet.

Im seit November laufenden Tarifstreit ist es der vierte und mit sechs Tagen längste Arbeitskampf. Neben finanziellen Forderungen dreht sich die Auseinandersetzung vor allem um das Thema Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter. Die GDL will diese von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt reduzieren. Die Bahn hat bisher ein Wahlmodell angeboten, das eine einstündige Absenkung ohne finanzielle Einbußen vorsieht. Wer sich dagegen entscheidet, erhält stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. Gewerkschaftschef Claus Weselsky sieht in der Offerte keine Grundlage für weitere Verhandlungen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte das Vorgehen der GDL unter ihrem Chef Claus Weselsky kritisiert. „Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung“, sagte er am Montag.