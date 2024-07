Cottbus - Der Bahnverkehr rund um den Cottbuser Hauptbahnhof ist weiterhin eingeschränkt. Nach einer Signalstörung und einer kurzzeitigen Einstellung aller Fahrten am Montag, könne auch am Dienstag weiterhin nur eine Seite des Bahnhofs angefahren werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Dabei sei der Betrieb der auf der westlichen Seite an- bzw. abfahrenden Züge von sowie nach Berlin wieder weitestgehend normal möglich. Verbindungen aus der entgegengesetzten Richtung, von und nach Polen sowie Frankfurt, an der Oder müssen, vor dem Cottbuser Hauptbahnhof halten und werden dann mithilfe von Schienenersatzverkehr weitergeführt. Was die Störung auslöste, sei bislang nicht abschließend geklärt. Auch ein Ende der Störung sei bislang nicht abschätzbar, hieß es weiter.