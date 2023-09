Ein Güterwaggon hat in der Region Hannover Feuer gefangen.

Wunstorf (dpa) – - Nach dem Brand auf einem Güterzug bei Hannover bleibt die Strecke zwischen dem nordrhein-westfälischen Minden und Hannover auch am Mittwoch nur eingleisig befahrbar. „Die Reparaturarbeiten auf dem zweiten Gleis dauern noch voraussichtlich bis einschließlich morgen an“, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. „Die Schäden am zweiten Gleis sind gravierender als wir dachten“, fügte eine Sprecherin hinzu.

Am Dienstagabend hatte die Bahn auf der zuvor voll gesperrten Strecke zunächst eines der beiden Gleise wieder freigegeben, nachdem der Schaden an der Oberleitung repariert worden war. Der Fernverkehr laufe auf der Strecke nun wieder weitgehend stabil, erklärte die Bahn. Das betreffe vor allem den ICE 10 von Bonn über Hannover nach Berlin, der bevorzugt wieder auf der Strecke fahre. „Lediglich auf vereinzelten Verbindungen kommt es noch zu Ausfällen und Umleitungen.“

Laut Bundespolizei hatte am Dienstagmorgen der Triebwagenführer eines Güterzugs auf dem Weg von Rotterdam nach Lehrte den Zug gestoppt. Er habe einen Lichtbogen gemeldet. Außerdem sei die Oberleitung vor ihm auf das Gleis gefallen. Ein Waggon habe Feuer gefangen und es habe die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf benachbarte Waggons hätten überspringen können. Das habe die Feuerwehr verhindert.