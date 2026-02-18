Wegen Bauarbeiten fahren bald Ersatzbusse statt Bahnen zwischen Hannover und Göttingen. Was das für Regionalexpress-Pendler bedeutet.

Uelzen - Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Hannover und Göttingen Ende Februar erneut teilweise gesperrt. Wie aus einer Mitteilung der Eisenbahngesellschaft Metronom hervorgeht, ist der Abschnitt im Bereich Elze (Landkreis Hildesheim) vom 27. Februar bis zum 2. März vollständig dicht.

Betroffen ist der RE2: Der Regionalexpress fährt in dieser Zeit nur auf zwei Teilstrecken – zwischen Hannover Hauptbahnhof und Nordstemmen sowie zwischen Banteln und Göttingen. Der Abschnitt dazwischen entfällt.

Reisende sollten ihre Verbindung prüfen und mehr Zeit einplanen

Für die Verbindung zwischen Nordstemmen, Elze und Banteln richtet Metronom einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Busse halten den Angaben zufolge an denselben Ersatzhaltestellen wie bei früheren Sperrungen.

Reisende sollten vor Fahrtantritt ihre Verbindung prüfen und mehr Zeit einplanen. Informationen zu Fahrplänen und Ersatzverkehr teilt die Eisenbahngesellschaft unter anderem auf der eigenen Internetseite mit.