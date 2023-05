Zeitz - Nach fünf Jahren Bauzeit ist der Bahnhof Zeitz am Samstag feierlich wiedereröffnet worden. 2015 hatte die Stadt das Bahnhofsgebäude der Deutschen Bahn abgekauft. Rund zehn Millionen Euro wurden in das historische Empfangsgebäude investiert, wie die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) am Samstag mitteilte. Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) sagte, je attraktiver ein Bahnhof und sein Umfeld seien, desto attraktiver werde der Nahverkehr. Der neu gestaltete Busbahnhof und der Bahnhofsvorplatz waren bereits Ende 2022 feierlich eingeweiht worden.