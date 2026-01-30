Wegen eines Warnstreiks stellt die BVG den Betrieb am Montag nahezu vollständig ein. Die S-Bahn erweitert dafür das Angebot auf der S1 - und richtet wieder den Ersatzverkehr zum Bahnhof Wedding ein.

Die S-Bahn Berlin will während des Warnstreiks bei der BVG am Montag zusätzliche Züge auf der Linie S1 fahren lassen. (Archivbild)

Berlin - Angesichts des Warnstreiks am Montag bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) erweitert die nicht betroffene Deutsche Bahn das Angebot im S-Bahn-Verkehr leicht. „Während des Streiks der Gewerkschaft Verdi im Berliner Nahverkehr am Montag, 2. Februar, bietet die S-Bahn Berlin zusätzliche Fahrten auf der Linie S1 an“, teilte das Unternehmen mit. Demnach werde zwischen den Bahnhöfen Zehlendorf und Potsdamer Platz tagsüber auf der Linie ein 5-Minuten-Takt eingerichtet.

Außerdem will die Bahn zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Wedding wieder Ersatzbusse fahren lassen. Der Bahnhof Wedding wird derzeit aufgrund von Brandschäden noch bis zum 9. Februar nicht von der S-Bahn angefahren. Den Ersatzverkehr mit Bussen zu der Station hatte die Bahn vor einigen Tagen eingestellt, weil genügend andere Möglichkeiten bestünden, den Bahnhof zu erreichen, etwa über die nahezu parallel verkehrenden Buslinien 247 und M27.