Wustermark - Die Potsdamer Bundestagsabgeordnete, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, hat einen Abstecher aufs Land gemacht und ist schon ein wenig auf Ostern eingestimmt. Sie persönlich möge es gerne, zu Ostern Eier zu färben, sagte die Grünen-Politikerin am Montag in Wustermark (Havelland). Beim Besuch einer Erzeugergemeinschaft mehrerer Landwirte, die Hühner in mobilen Ställen halten, machte sich Baerbock für eine artgerechte Tierhaltung und für regional erzeugte Lebensmittel stark.

Sie sagte, das Bewusstsein bei Verbrauchern habe sich in der Vergangenheit stark gewandelt und sie fragten sich: „Was esse ich da eigentlich morgens auf dem Frühstücksteller?“ Es sei wichtig, dass Lebensmittel aus der Region kämen, gut schmeckten und auch so erzeugt werden, dass sie dem Lebensraum keinen Schaden zufügten. Durch das Versetzen der Mobilställe sollen die Hühner immer gutes Futter finden und der Boden gesund bleiben.