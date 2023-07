Bärenstein/Chemnitz - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Freitag (10.30 Uhr) erneut in Sachsen unterwegs. Nachdem sie am Donnerstag gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) das Werk des Halbleiterherstellers Infineon in Dresden besuchte, stehen nun der Grenzort Bärenstein im Erzgebirge und Chemnitz auf dem Besuchsplan. In Bärenstein will Baerbock am Vormittag mit dem tschechischen Außenminister Jan Lipavsky über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sprechen. Am Abend nimmt die Außenministerin gemeinsam mit dem früheren ukrainischen Boxer Wladimir Klitschko an einer Leser-Debatte der Chemnitzer „Freien Presse“ im Veranstaltungsforum Kraftverkehr teil. Dabei soll es um den Krieg in der Ukraine gehen.