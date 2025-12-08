Am Nikolaustag machte ein Wohnungseigentümer in Elsterwerda eine wenig erfreuliche Entdeckung. Diebe hatten sich in seiner Wohnung zu schaffen gemacht - besonders offenbar im Badezimmer.

Elsterwerda - Keine schöne Bescherung zum Nikolaustag: Unbekannte Diebe haben aus einer Wohnung in Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) ein Waschbecken und eine Badewanne gestohlen. Der Besitzer der Wohnung stellte den Diebstahl am Samstag fest, wie die Polizei mitteilte. Die Diebe hatten demnach die Wohnungstür beschädigt und auch weitere Dinge gestohlen. Was sie mit dem Waschbecken und der Badewanne vorhaben, sei Gegenstand der Ermittlungen.