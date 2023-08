Badeverbot wegen Blaualgen an Stränden am Neustädter See

Eine verlassene Bank steht am Ufer des Strandbades Neustädter See.

Magdeburg - Drei Strände des städtischen Strandbades am Neustädter See in Magdeburg sind gesperrt. Grund sei der starke Befall mit Blaualgen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Am Freitag werde entschieden, ob das Badeverbot fortgesetzt oder aufgehoben werde. Die Stadtverwaltung empfiehlt als Alternative zu den gesperrten Stränden das Strandbad Barleber See. Cyanobakterien, Blaualgen genannt, könnten giftig sein. Insbesondere bei vorbelasteten Menschen wie Allergikern und bei Kleinkindern könne es zu allergischen Reaktionen oder Hautreizungen kommen.