Am Samstagvormittag entdeckten Strandbesucher einen leblosen Mann in der Ostsee in Warnemünde. Die Passanten zogen den Mann aus dem Wasser und begannen mit der Reanimation.

In Warnemünde wurde am Samstag ein lebloser Mann aus der Ostsee gezogen. Ersthelfer reanimierten den 75-Jährigen.

Warnemünde/DUR/acs - In Warnemünde ist es am Samstag zu einem Badeunfall gekommen. Laut Polizeiangaben entdeckten Strandbesucher einen 75-jährigen Mann am Vormittag leblos im Wasser. Offenbar hatte der Mann das Bewusstsein verloren, als er in der Ostsee schwimmen war.

Passanten ziehen 75-Jährigen in Warnemünde aus Ostsee - Reanimation gelingt

Andere Schwimmer wurden auf den leblosen Mann aufmerksam und reagierten schnell. Sie zogen den Mann aus dem Wasser an Land und begannen dort sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und setzten einen Notruf ab.

Ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie ein Streifenwagen eilten zur Unglücksstelle. Durch das schnelle Eingreifen der Ersthelfer sowie das schnelle Absetzen des Notrufes konnten die Vitalfunktionen des Mannes schließlich wiederhergestellt werden.

Zwar wurde er noch in einem zunächst kritischen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Wenig später teilte die Polizei jedoch mit, dass sich der 75–Jährige außer Lebensgefahr befindet.