Einmal an einem Flügel von Udo Jürgens sitzen? Diesen Wunsch könnte man sich jetzt erfüllen. Das Instrument wird nämlich versteigert, neben vielen anderen persönlichen Dingen des berühmten Sängers.

München/Köln - Für Fans von Udo Jürgens ist es eine einmalige Gelegenheit, ein Stück ihres Idols zu besitzen. Zehn Jahre nach dem Tod des berühmten Musikers im Dezember 2014 werden nun bei einer Online-Auktion persönliche Gegenstände, Erinnerungsstücke, Kunstwerke und Luxusobjekte versteigert. Ein Bademantel findet sich ebenso darunter wie Halstücher, ein nobles Cabrio und sogar ein gläserner Flügel. Vom 23. bis 30. Januar läuft die Online-Versteigerung „Udo - The Personal Collection of the Late Udo Jürgens“ bei Sotheby's.

Erlös für einen guten Zweck

„Nach langer und reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, einige sorgfältig ausgewählte Erinnerungsstücke aus seinem Leben den Menschen zugänglich zu machen, die ihm so viel bedeuteten: seinen Fans“, begründen Jürgens' Kinder Jenny und John ihre Entscheidung. Mit dem Erlös wollen sie „ein Herzensprojekt unseres Vaters“ unterstützen, die Udo Jürgens Stiftung, die sich um Kinder und Nachwuchsförderung kümmert.

Aschenbecher, Füller und ein Bademantel

Sotheby's gibt den Vorabschätzwert der 99 Lose mit einer Gesamtsumme zwischen 370.000 und 500.000 Euro an. Los geht es im dreistelligen Bereich. So wird ein vergoldeter Füllfederhalter mit der Gravur „Prof. Udo Jürgens“ auf 150 bis 200 Euro geschätzt. Zwischen 200 und 400 Euro dürften sich zwei Keramikaschenbecher bewegen, jeweils in Form eines Klavier-Flügels. Mehrere tausend Euro könnten dagegen Preistrophäen einbringen, darunter mehrere Bambis oder auch Goldene Kameras.

Ebenfalls im Angebot: ein Bademantel, der zum Markenzeichen des Musikers wurde. Wenn er nach einem Konzert schweißnass für die Zugabe auf die Bühne zurückkehrte, warf er sich so ein Frotteeteil über. Zwischen 150 und 200 Euro liegt der Schätzpreis für dieses Modell in Weiß, mit blauer Aufschrift und nach Angaben Sotheby's mit den Unterschriften der Fußball-Weltmeister von 2014. Auch Trikots von der deutschen Nationalmannschaft und dem FC St. Pauli zeugen von der Leidenschaft des Sängers für den Sport.

Konzertflügel aus Plexiglas

Deutlich teurer ist der elektrische Konzertflügel aus transparentem Plexiglas mit Gold und Weiß, samt Hocker. „Udo / Hautnah“ ist auf einer Metallplatte zu lesen, die an dem Instrument befestigt wurde, in Anlehnung an die Tournee der Jahre 1984 und 1985. Der Schätzwert: 20.000 bis 30.000 Euro.

Ebenfalls im Angebot: eine Jukebox, Kunstwerke, edle Armbanduhren, Hemden, Anzüge, seidene Einstecktücher und ein Helm. Den hatte Jürgens bei einem Flug mit dem Starfighter-Flugzeug der Luftwaffe getragen, den er zum 36. Geburtstag am 30. September 1970 absolvieren durfte.

Besichtigungstermine in München, Wien und Köln

Von Donnerstag bis Samstag ist eine kleine Auswahl in München zu besichtigen, danach in Wien. Im Kölner Palais Oppenheim gibt es dann alle Versteigerungsobjekte zu sehen, vom 18. bis zum 30. Januar, dem letzten Tag der Auktion.