Gera - Unbekannte sind am Wochenende in eine Bäckerei in Gera eingebrochen und haben etwa 1000 Euro geklaut. Die Täter konnten vom Tatort unerkannt flüchten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hatten die Unbekannten einen Tresor aufgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.