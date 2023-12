Dresden - Die gut 3000 Häftlinge in Sachsen sollen die Weihnachtstage einigermaßen feierlich verbringen. Für die Gefangenen gibt es Advents- und Weihnachtsfeiern oder Festgottesdienste, wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte. Zusätzlich bestehen großzügige Besuchsmöglichkeiten. In einigen Justizvollzugsanstalten dürfen die Inhaftierten mit ihren Kindern spielen und basteln, anschließend werden selbst hergestellte Geschenke überreicht. Zu essen gibt es verschiedene Braten mit Beilagen.

„Ich bin den Bediensteten dankbar, die zusammen mit den Kirchen, den freien Straffälligenhilfevereinen, den vielfältigen gemeinnützigen Einrichtungen und den ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern dafür sorgen, dass die Gefangenen ein würdiges Weihnachtsfest erleben können“, betonte Justizministerin Katja Meier (Grüne).

Besonders beliebt während der Feiertage sind Sportveranstaltungen wie Fußball- oder Tischtennisturniere. Die Gefangenen messen sich in Darts, Billard, Tischkicker, Schach oder Skat. Zudem gibt es Bastel-, Koch- oder Backgruppen. Zum Stichtag 15. Dezember 2023 waren im sächsischen Justizvollzug 3039 Gefangene, davon 2790 Männer und 249 Frauen untergebracht.