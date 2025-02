Dresden - Auf den Zeugenaufruf im Fall des toten Babys im Müll gibt es bisher keine Reaktion aus der Bevölkerung. „Die Ermittlungen laufen, über die angegebene Telefonnummer der Dresdner Polizei gingen noch keine Hinweise ein“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Der Säugling wurde am vergangenen Freitag auf dem Gelände eines Abfallentsorgers in Freital gefunden. Es besteht der Verdacht, dass das Kind getötet und die Leiche im Hausmüll entsorgt wurde.

Die Staatsanwaltschaft geht dem Verdacht eines Tötungsdelikts nach. Nach deren Angaben wurde das Kind „offensichtlich in einem Abfallbehälter in Freital oder Umgebung abgelegt“. Nach wie vor machen die Behörden keine weiteren Angaben, aus ermittlungstaktischen Gründen. Sie hoffen auf Hinweise zu einer Frau, die in den vergangenen Monaten schwanger war und ihr Kind ohne fremde Hilfe oder in einer Klinik im Februar zur Welt gebracht haben könnte.