Goslar - Wegen eines umgestürzten Lastwagens ist die Bundesstraße 6 bei Goslar voll gesperrt worden. Der Fahrer kam mit seinem Sattelschlepper von der Straße ab und kippte beim Versuch gegenzulenken um, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dadurch versperrte der Laster die Bundesstraße komplett. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt.