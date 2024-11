Berlin - Die Sängerin Ayliva ist zum zweiten Mal in Folge von der Plattform Youtube zur Künstlerin des Jahres in Deutschland gekürt worden. Die 26-Jährige aus dem Ruhrgebiet setzte sich in der Kategorie „Artist of the Year“ unter anderem gegen die Rapper Sido und Apache 207 durch, wie Youtube bei einer Gala in Berlin mitteilte.

Die Auszeichnung richtet sich nach den meisten Aufrufen bei Youtube in Deutschland. Ayliva landete bereits mehrere Nummer-1-Hits, darunter „Sie weiß“. Mit ihren Alben „Schwarzes Herz“ und „In Liebe“ schaffte sie es auf den Charts-Thron. Bereits 2023 wurde sie bei Youtube zur Künstlerin des Jahres.

„Wunder“ ist das erfolgreichste Musikvideo des Jahres

Die Sängerin aus Recklinghausen lieferte mit Apache 207 auch das erfolgreichste Musikvideo 2024 in Deutschland ab. Ihr gemeinsamer Song „Wunder“ erzielte mehr als 24 Millionen Aufrufe bei Youtube, wie es weiter hieß.

Vergangenes Jahr hatten Apache 207 und Panik-Rocker Udo Lindenberg mit „Komet“ bereits einen Preis für die meisten Musikvideo-Aufrufe gewonnen.

„Das Jahr verläuft für mich völlig verrückt. Ein wenig unecht und surreal, aber total schön. Ich freu mich sehr“, sagte die 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Preisverleihung.

Die Musikerin wurde bei den MTV Europe Music Awards kürzlich als bester deutscher Act ausgezeichnet und sitzt in der neuen „The Voice Kids“-Staffel als Coach auf dem roten Stuhl.

Bei dem Youtube-Event im Restaurant „Grill Royal“ in Berlin vergab die Plattform weitere Auszeichnungen. Der Berliner Rapper Sido („Bilder im Kopf“) wurde als „Youtube-Legende“ geehrt.

Rapper Haaland936 bekam einen Preis als „bester Newcomer“. Als Gäste waren Prominente aus der Musikwelt wie Ski Aggu, Nina Chuba und Nico Santos dabei.