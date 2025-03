Berlin - Einen Mann, der an Heiligabend in Berlin-Wedding seine Mutter mit einer Axt angegriffen haben soll, will die Staatsanwaltschaft in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen. Es gebe Anhaltspunkte, dass der 41-Jährige bei der Tat wegen einer schweren psychischen Erkrankung nicht schuldfähig gewesen sei, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann soll am Abend des 24. Dezember 2024 mehrmals gezielt mit der Axt auf den Kopf und Oberkörper seiner 69-jährigen Mutter eingeschlagen haben. Die Frau erlitt Kochenbrüche und Schnittwunden.

Gegen seine Festnahme durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei soll er sich mit Reizgas und brennenden Gegenständen gewehrt haben. Mit der Axt soll er nach einem Polizisten geschlagen haben, der konnte den Angriff abwehren.