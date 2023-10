Gardelegen - Zwei Autos sind in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) zusammengestoßen. Ein 85 Jahre alter Fahrer und eine 70 Jahre alte Frau wurden dabei verletzt, wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel am Sonntag mitteilte. Die 70-Jährige kam am Samstag den Angaben zufolge mit ihrem Wagen von ihrer Spur ab und geriet in den Gegenverkehr. Die Polizei ermittele nun gegen die Frau. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus.