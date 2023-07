Nordhausen - Ein zehn Jahre altes Kind und zwei Erwachsene sind bei einem Autounfall in Nordhausen verletzt worden. Eine 72 Jahre alte Autofahrerin hatte einem anderen Wagen an einer Kreuzung am Mittwoch die Vorfahrt genommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Seniorin stieß mit dem Auto zusammen, die Beifahrerin im anderen Wagen kam verletzt in ein Krankenhaus. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und das Kind erlitten einen Schock und wurden ebenfalls im Krankenhaus behandelt, wie es hieß.