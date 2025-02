Autos stoßen in Tempelhof zusammen - Frau stirbt

Berlin - Eine Frau ist bei einem Unfall in Berlin-Tempelhof gestorben. Zwei weitere Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Mehrere Autos stießen demnach am Morgen auf dem Tempelhofer Damm zusammen, nähere Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Straße war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.