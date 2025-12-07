Bad Bentheim - Bei einem Verkehrsunfall in der Grafschaft Bentheim sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Samstagnachmittag habe eine 26 Jahre alte Autofahrerin in Bad Bentheim in Höhe einer Hofzufahrt nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei übersah sie offensichtlich den entgegenkommenden Wagen eines 48-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 48-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die 26-Jährige und eine 25 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.