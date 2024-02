Eichigt - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der S309 bei Eichigt (Vogtlandkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stieß ein 89 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Auto eines 56-Jährigen zusammen. Rettungskräfte brachten die zwei Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird bislang auf rund 15.500 Euro geschätzt.