Zwickau - Zwei Autos sind auf einer Kreuzung in Zwickau frontal zusammengestoßen. Dabei ist laut Polizeiangaben mindestens eine Person verletzt worden. Am Dienstagmorgen habe eine 48 Jahre alte Autofahrerin bei der Kreuzung Colombstraße/Äußere Dresdner Straße die Vorfahrt missachtet, teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mit. Den Angaben zufolge ist ihr Auto frontal mit dem Wagen einer 63-Jährigen kollidiert.

Die B173 in Zwickau ist aufgrund des Unfalls derzeit voll gesperrt.