Der erste Schnee sorgt nicht nur für weiße Landschaften, sondern lockt auch Menschen an, die mit ihren Autos driften wollen. Die Polizei hat in Oberhof nun gezielt kontrolliert.

Oberhof - Schnee auf den Straßen lockt auch Menschen an, die ihre Autos driften lassen wollen. Weil das aber nicht ungefährlich ist, hat die Polizei in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) am Wochenende gezielte Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 84 Anzeigen erstattet, wie die Polizei mitteilte. Demnach meldeten sich in den vergangenen Tagen vermehrt Anwohner bei den Beamten, weil Fahrer auf den Parkplätzen ihre Autos im Schnee driften ließen. Dabei bringen sie die Wagen zum Übersteuern und versuchen, sie bei hoher Geschwindigkeit unter Kontrolle zu behalten.

Seit Freitag wurden in Oberhof zudem Verkehrsschilder aufgestellt, um das zu verhindern. Einige Autofahrer ignorierten sie jedoch. Insgesamt 84 Autofahrer erhalten laut Polizei bald Post von der Bußgeldstelle. Bei der Ordnungswidrigkeit wird ihnen ein Verwarngeld von 50 Euro auferlegt. Auch in den nächsten Wochen möchte die Polizei gezielte Kontrollen durchführen.