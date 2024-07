Berlin - In einer Tiefgarage in Berlin-Kreuzberg in der Nähe der Oranienstraße brennen drei Autos. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Brandbekämpfung in Tiefgaragen sei ohnehin schwierig und kräftezehrend, in diesem Fall erstrecke sich die Tiefgarage unter einem viergeschossigen Wohnhaus über mehrere Hauseingänge, aus denen Rauch komme. Die Hausaufgänge würden ständig kontrolliert und belüftet. Verletzte gebe es nicht.

Die Rauchentwicklung am Gebäude sei relativ stark. Eine Wohnung direkt über der Tiefgarage sei von dem Rauch betroffen, ansonsten versuche die Feuerwehr, die Leute in ihren Wohnungen zu lassen. Es sind 85 Feuerwehrkräfte vor Ort. Eine bettlägerige Person werde von der Feuerwehr betreut, ist aber nicht verletzt. Die Brandursache ist unklar.