Berlin - Im Berliner Stadtteil Buckow sind in der Nacht zum Samstag mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Laut Polizei brannte gegen 23.15 Uhr zunächst ein Auto im Baumläuferweg, Löschversuche einer Anwohnerin blieben erfolglos.

Etwa zehn Minuten später meldete ein Passant in der Nähe in der Rudower Straße ein brennendes Auto auf einem Parkplatz vor einer Autowerkstatt. Das Feuer beschädigte auch zwei danebenstehende Fahrzeuge. Etwa zeitgleich meldete ein anderer Passant per Notruf Flammen an einem in derselben Straße abgestellten Motorrad.

Die Feuerwehr löschte alle Brände. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe geht die Polizei von einem Zusammenhang der Taten sowie von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

In Berlin brennen immer wieder Autos, oft wegen Brandstiftung.